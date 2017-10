Hexenwerk vor Halloween? Schaudern erregendes Insekt in Indonesien gefilmt [VIDEO, FOTO]

Ein außenordentlich gruseliges Insekt soll in Indonesien gefilmt worden sein, berichtet die britische Tageszeitung Daily Mail. Das auf Facebook geteilte Video der dämonisch anmutenden Kreatur verbreitete sich blitzschnell im Internet und sorgte unter anderem für Aufregung und Abscheu unter den Nutzern.

Im Video ist zu sehen, wie ein optisch an Satansdarstellungen erinnernder Schmetterling seine Tentakel bewegt, die wie haarige Hörner aussehen. Viele Internet-Nutzer waren beunruhigt, reagierten aber auch mit viel Humor. Einige schlugen vor, dem Insekt die Hausschlüssel zu übergeben und einfach abzuhauen. Andere behaupteten, sollten sie selbst zu Hause auf so ein Wesen stoßen, würden sie lieber ihr Haus niederbrennen als dort noch länger zu bleiben. Das Insekt erwies sich am Ende als eine Art Motte (Creatonotos gangis) und seine Tentakel fungieren als eine Art Geruchsorgan, das Pheromone produziert und dadurch Gefährten anlockt.

