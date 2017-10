Britischer Minister blamiert sich mit missglücktem Döner-Scherz

© Facebook Britischer Minister bekommt Essens-Unterricht nach missglücktem Döner-Scherz

Der britische Außenhandelsminister, Greg Hands, wurde der "Ignoranz und Bigotterie" beschuldigt, nachdem er eine deutsche Lebensmittelkette für den Verkauf von Döner-Kebab in Großbritannien verspottet hatte. Er postete ein Foto auf seinem Twitter-Profil und schrieb dazu: "Was kommt als nächstes, deutsche Fish and Chips?" Anscheinend wusste der Minister nicht, dass der Döner-Kebab tatsächlich in Deutschland erfunden wurde.