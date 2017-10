Abschiebeflug mit 14 afghanischen Flüchtlingen landet in Kabul

Quelle: www.globallookpress.com

Eine Gruppe von aus Deutschland abgeschobenen afghanischen Flüchtlingen ist am Mittwochmorgen mit dem Flugzeug in Kabul eingetroffen. An Bord der aus Leipzig-Halle kommenden Maschine seien 14 junge Männer gewesen, sagte ein Repräsentant der Internationalen Organisation für Migration (IOM). Unter den 14 Afghanen sei auch ein Straftäter aus Sachsen gewesen. Nach Informationen der Deutschen Presse Agentur sollen sich sechs weitere Bundesländer an der Rückführung beteiligt haben.