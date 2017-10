Frank-Walter Steinmeier reist nach Moskau zu Gesprächen mit Wladimir Putin und Michail Gorbatschow

Als erster Bundespräsident seit sieben Jahren ist Frank-Walter Steinmeier am Mittwochmorgen zu einem Russland-Besuch aufgebrochen. In der Hauptstadt Moskau wird er am Nachmittag Präsident Wladimir Putin treffen. Die Reise ist angesichts der angespannten deutsch-russischen Beziehungen bewusst als kurzer Arbeitsbesuch angelegt worden. Der Bundespräsident will in Moskau ausloten, wie das Vertrauen zwischen den beiden Ländern trotz der Ukraine-Krise wiederhergestellt werden kann.