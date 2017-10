Russland blockiert UN-Resolution zu OPCW-Mission in Syrien

Quelle: Reuters

Russland hat im UN-Sicherheitsrat eine Resolution blockiert, die das Mandat der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Syrien um ein Jahr hätte verlängern sollen. Die OPCW untersuchte im Rahmen dieser Mission mutmaßliche Chemiewaffeneinsätze im Land. Elf Ratsmitglieder stimmten am Dienstag in New York für die Resolution, Bolivien und Russland dagegen und zwei - darunter auch die Veto-Macht China - enthielten sich der Stimme.