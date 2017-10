Australische Ureinwohnerin kehrt 100 Jahre nach dem Tod in Heimat zurück

In einer feierlichen Zeremonie hat das Landesmuseum Hannover die sterblichen Überreste einer vor rund 100 Jahren gestorbenen indigenen Australierin zurückgegeben. Die Rückkehr der sterblichen Überreste ihrer Vorfahren sei für die Aborigines von immenser Bedeutung, sagte die australische Botschafterin Lynette Wood am Dienstag in Hannover.