Quelle: Reuters Teheran verurteilt einen Mossad-Informanten zur Todesstrafe

Ein iranisches Gericht hat am Dienstag einen Mann zur Todesstrafe verurteilt, der dem israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad sensible Informationen mitgeteilt haben soll. Der Richter sah es als bewiesen an, dass der Informant auf diese Weise den Mord an mehreren ranghohen Kernphysikern herbeigeführt hatte. Der Name des Agenten wurde nicht bekanntgegeben.