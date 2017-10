Unbekannte fischen kompletten See bei Heilbronn leer: Fische können mit dem Strom nicht schwimmen

Quelle: www.globallookpress.com Unbekannte fischen kompletten See bei Heilbronn leer: Fische können mit dem Strom nicht schwimmen (Symbolbild)

Unbekannte haben einen kompletten See bei Heilbronn leergefischt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei es schon der dritte solche Fischzug in fünf Jahren an dem kleinen See in Löwenstein gewesen. Der Besitzer nahm an, dass die Diebe das Gewässer zwischen dem 13. und 25. September unter Strom gesetzt und etwa 80 bis 100 betäubte Forellen abgefischt hätten. Bereits in den Jahren 2012 und 2015 war der See leergefischt worden.