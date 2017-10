Kurz verweigert Bruderkuss: Luxemburger Charme trifft auf österreichische Zurückhaltung [VIDEO]

Der frisch gewählte Bundeskanzler Österreichs ist zum EU-Gipfel in Brüssel eingetroffen. Am Anfang seines Treffens mit dem EU Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker fand eine denkwürdige Episode statt, die von den Kameras der Journalisten aufgenommen wurde. Bei der Begrüßung weigerte sich Kurz, mit Juncker Küsse zu tauschen.

Der 31-jährige Kurz ist der jüngste Kanzler in der österreichischen Geschichte. Er ist der Vorsitzende der Österreichischen Volkspartei (VPÖ), die in diesem Moment die stärkste Kraft der politischen Landschaft des Landes ist. Die VPÖ hat bei den Bundestagswahlen am 15. Oktober 2017 mit dem besten Ergebnis abgeschnitten.

