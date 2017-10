Britische Sängerin fällt während der Show unter die Bühne [VIDEO]

Die britische Sängerin und TV-Moderatorin Gemma Collins ist während der Verleihung des Preises "BBC Radio 1 Teen Awards" in eine Lücke zwischen der Bühne und einer versteckten Klappe in der Bühne gefallen. Die Klappe öffnete sich gerade in diesem Moment, um eine Gruppe Nachwuchsstar auf die Bühne steigen zu lassen.