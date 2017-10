Kolumbien: Beinahe 2,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt

Quelle: www.globallookpress.com Kolumbien: Beinahe 2,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt

Im Norden von Kolumbien hat die Polizei fast 2,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Das Rauschgift sei im Hafen der Stadt Barranquilla an der Karibikküste in einem Container mit Holz entdeckt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Montag mit.