Teile von zwei sowjetischen Satelliten stürzen heute in die Erdatmosphäre

Quelle: www.globallookpress.com Symbolbild

Teile des ausrangierten sowjetischen Satelliten "Kosmos-1461" sollen heute, am 23. Oktober, in die Erdatmosphäre stürzen. So hieß es in einer präzisierten Prognose des Nordamerikanischen Luft- und Weltraum-Verteidigungskommandos (NORAD). Erst hatte das NORAD berichtet, dass der 1,7 Tonnen schwere Weltraumschrott zwei Tage später in die Atmosphäre eintreten soll.