Iranisches Gesundheitsministerium: Luftverschmutzung fordert tausende Tote in Teheran

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Die Luftverschmutzung in der iranischen Hauptstadt Teheran ist nach Angaben der Regierung eine häufige Todesursache. Zwischen März 2016 und März 2017 seien 4810 Menschen an deren Folge gestorben, sagte ein Sprecher des iranischen Gesundheitsministeriums laut Nachrichtenagentur Tasnim am Montag. An welchen Krankheiten die Betroffenen starben, wurde nicht gesagt.