Saudi-Arabien: Schiedsrichter stolpert über Spieler und zeigt gelbe Karte [VIDEO]

Ein saudischer Schiedsrichter ist während eines Fußballspiels über einen Feldspieler gestolpert und sanktionierte diesen daraufhin mit einer gelben Karte. Der Vorfall geschah im Spiel der siebten Runde der saudischen Fußballmeisterschaft zwischen dem FC Al-Hilal und Al-Batin.

Der Schiedsrichter Sultan Al-Harbi ist in der sechsten Minute der Nachspielzeit, nachdem die Gastgeber das Siegtor erzielt hatten, über den Fuß des Spielers Valdo Alhinho gefallen und zog die gelbe Karte.

Die Partie endete mit 2:1 zugunsten des Al-Hilal, der mit 16 Punkten an der Tabellenspitze liegt.

Das ist nicht die erste kuriose Szene auf dem Fußballfeld in diesem Monat. Am 2. Oktober schlug der Verteidiger des französischen Fußballclubs "Lyon" Marcelo eine gelbe Karte aus der Hand des Unparteiischen. Der Schiedsrichter verwies ihn daraufhin vom Feld.

Mehr lesen - Preis der Karriere: Vier Fußballschiedsrichter in Malawi für fünf Dollar Bestechung disqualifiziert