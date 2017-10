Bundesregierung gibt Weg für U-Boot-Deal mit Israel frei

Quelle: www.globallookpress.com

Die Bundesregierung besiegelt den lange auf Eis liegenden Verkauf von drei deutschen U-Booten an Israel. Noch am Montag solle ein Regierungsabkommen unterzeichnet werden, das die finanzielle Unterstützung der Bundesregierung für das Rüstungsgeschäft festlege, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.