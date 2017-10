Russisches Güterschiff wegen Taifun "Lan" im Japanischen Meer in Seenot geraten

Das russische Güterschiff "Real" ist während eines Taifuns an der Küste des Japanischen Meeres in Seenot geraten. Der Vorfall passierte in der vergangenen Nacht im Hafen der Stadt Fushiki, im Präfektur Toyama. Keines der 19 Besatzungsmitglieder wurde verletzt.