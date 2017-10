Unbekannter sticht auf Moderatorin des russischen Radiosenders Echo Moskwy ein

Ein Unbekannter hat die Redaktion des russischen Radiosenders Echo Moskwy überfallen und die stellvertretende Chefredakteurin Tatjana Felgengauer niedergestochen. Der Mann habe die Moderatorin mit einem Messer am Hals verletzt, teilte Chefredakteur Alexej Wenediktow am Montag in Moskau mit. Die 32-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Leben ist außer Gefahr.