Quelle: Reuters Referenden über mehr Autonomie in Norditalien

In den norditalienischen wirtschaftsstarken Regionen Lombardei und Venetien stimmen die Bürger am Sonntag über mehr Autonomie von der Regierung in Rom. Zu den Referenden in zwei der reichsten Gegenden des Landes sind rund zehn Millionen Menschen aufgerufen. Die Referenden sind rechtlich nicht bindend.