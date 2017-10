Frankreichs Behörden ermitteln gegen acht rechtsextreme Terrorverdächtige

Quelle: www.globallookpress.com Frankreichs Behörden ermitteln gegen acht rechtsextreme Terrorverdächtige (Symbolbild)

Ein Richter hat am Sonntag in Frankreich Ermittlungen gegen eine rechtsextreme Gruppe eröffnet, die Anschläge auf Politiker geplant haben soll. Sieben der acht Terrorverdächtigen, zwei 17-Jährige sowie fünf Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren, bleiben in Untersuchungshaft. Ein 17-Jähriger ist unter besonderer Aufsicht auf freiem Fuß.