Slowenien wählt Staatschef

Im EU-Land Slowenien hat die Wahl des Staatspräsidenten begonnen. 1,7 Millionen Bürger sind am Sonntag aufgerufen, darüber zu entscheiden, wer in den nächsten fünf Jahren dieses vor allem repräsentative Amt besetzen soll. An dem Wahlrennen nimmt auch der amtierende Präsident Borut Pahor teil.