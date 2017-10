Zahl der Terrorverfahren bei Bundesanwaltschaft steigt auf über 900

Quelle: www.globallookpress.com Zahl der Terrorverfahren bei Bundesanwaltschaft steigt auf über 900 (Symbolbild)

Die Kapazitäten der Bundesanwaltschaft werden immer stärker durch Terrorismus in Anspruch genommen. Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Informationen aus der Behörde berichtet, soll die Bundesanwaltschaft in diesem Jahr mehr als 900 Terrorismus-Verfahren eingeleitet haben. Demnach hätten mehr als 800 davon einen Bezug zu radikalen Islamisten.