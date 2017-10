15 Tote bei weiterem Anschlag in Kabul

Quelle: Reuters 15 Tote bei weiterem Anschlag in Kabul (Archivbild)

Bei einem weiteren Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat ein Selbstmordattentäter mindestens 15 Armee-Kadetten mit in den Tod gerissen. Der Attentäter war nach Angaben des Verteidigungsministeriums zu Fuß unterwegs. Er jagte sich am Tor der Marschal-Fahim-Militärakademie direkt neben einem Kleinbus mit den jungen Männern an Bord in die Luft. Vier weitere Menschen erlitten Verletzungen. Zu dem Attentat bekannte sich bislang niemand.