Ermittler sprengen Kinderpornoring in Brasilien - 108 Festnahmen

© Twitter / @JusticaGovBR Ermittler sprengen Kinderpornoring in Brasilien - 108 Festnahmen

Die brasilianische Polizei hat in einer landesweiten Razzia gegen ein Pädophilen-Netzwerk 108 Verdächtige festgenommen. Sie sollen Kinderpornografie nicht nur verbreitet, sondern in einigen Fällen auch selbst produziert haben. Es handle sich um die größte Operation gegen Pädophilie in einem südamerikanischen Land, gab ein Behördensprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekannt.