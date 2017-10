Nach Messer-Attacke in München: Polizei nimmt Verdächtigen fest, Täter wohl psychisch krank

Quelle: Reuters Nach Messer-Attacke in München: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen in München vier Personen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Nach Polizeiangaben wurde aber niemand lebensbedrohlich verletzt. Der Täter stach demnach unter anderem am Rosenheimer Platz, am Paulaner Platz und an der Ständlerstraße zu. Bei den Angegriffenen soll es sich um fünf Männer und eine Frau handeln. Der Mann habe seine Opfer wahllos ausgesucht, erklärte die Polizei.