Zahl des Tieres: US-Haushaltsdefizit erreicht 666 Milliarden US-Dollar

Quelle: Reuters Zahl des Tieres: US-Haushaltsdefizit erreicht 666 Milliarden US-Dollar

Das Haushaltsdefizit der Vereinigten Staaten hat im am 30. September zu Ende gegangenen Fiskaljahr 2017 rund 666 Milliarden US-Dollar erreicht, was ein neuer Rekord seit dem Jahr 2013 ist. Das sind nach Angaben des Finanzministeriums in Washington 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Minus um 13,5 Prozent oder 80 Milliarden US-Dollar gestiegen. Gleichzeitig ist diese Zahl um 36 Milliarden US-Dollar geringer, als das voraussichtliche Minus für das kommende Jahr.