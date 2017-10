China warnt vor Empfang Dalai-Lamas

Quelle: Reuters

Die Volksrepublik China hat ausländische Regierungen und Organisationen davor gewarnt, den Dalai-Lama zu empfangen. Das im Exil lebende religiöse Oberhaupt der Tibeter sei nur eine "politische Figur" und wolle Tibet von China abtrennen, sagte der Vizedirektor der Einheitsfront im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, Zhang Yijiong, am Samstag am Rande des Parteikongresses in Peking.