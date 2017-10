US-Milliardär startet Kampagne für Amtsenthebung von Donald Trump

Quelle: www.globallookpress.com US-Milliardär startet Kampagne für Amtsenthebung von Donald Trump

Der US-Milliardär Tom Steyer hat auf seinem YouTube-Kanal eine Video-Botschaft veröffentlicht, in der er den Start einer Kampagne für die Amtsenthebung des US-Präsidenten Donald Trump verkündet. Der Geschäftsmann wirft dem Republikaner vor, die FBI-Untersuchungen in der sogenannten Russland-Affäre zu hemmen, die Landesverfassung zu missachten und die Vereinigten Staaten an den Rand eines Atomkrieges gebracht zu haben.