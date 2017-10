Syriens größte Weberei ist wieder in Betrieb

Quelle: Reuters Syriens größte Weberei ist wieder in Betrieb

Die größte syrische Weberei, die sich in Aleppo befindet, hat an diesem Samstag wieder den Betrieb aufgenommen. Die Textilfabrik liegt im Bezirk Ein el-Tal, den die Terrormiliz Al-Nusra-Front mehrere Jahre lang kontrolliert hat. Vor dem Krieg produzierte das Werk 14 Millionen Quadratmeter Stoff. Die Extremisten richteten in den eingenommenen Fabrikhallen die Produktion von Minen und Geschossen ein. Beim Rückzug nahmen sie einen Teil der Ausrüstung mit.