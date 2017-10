Heftiger Taifun nähert sich Japan

Quelle: Reuters Heftiger Taifun nähert sich Japan (Symbobild)

Ein heftiger Taifun hat Kurs auf Japan genommen. Die nationale Wetteragentur warnte am Samstag vor Stürmen in weiten Gebieten entlang der Pazifikküste des Inselreiches. Das Unwetter könnte auch die Wahlbeteiligung bei der Wahl zum Unterhaus des Parlaments an diesem Sonntag beeinträchtigen.