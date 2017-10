US-General Ben Hodges rechnet mit stabiler Truppenstärke in Europa

Quelle: www.globallookpress.com

Der Kommandeur des US-Heeres in Europa, Ben Hodges, erwartet, dass die amerikanische Truppenstärke von 30.000 Mann in Europa vorerst konstant bleibt. Er wünsche sich zwar eine Vergrößerung in den nächsten zwei bzw. drei Jahren, aber das sei abhängig von den Finanzmitteln, sagte der Drei-Sterne-General bei einem Besuch im Deutsch-Amerikanischen Zentrum in Stuttgart. "Wenn die Vereinigten Staaten es ernst meinen, dann bringen sie viel Geld auf", sagte Ben Hodges.