Parlamentswahl in Tschechien geht zu Ende

Quelle: Reuters Parlamentswahl in Tschechien geht zu Ende

In Tschechien geht die zweitägige Parlamentswahl zu Ende. Die rund 8,4 Millionen Wahlberechtigten können ihre Stimme am Samstag noch von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr abgeben. Am ersten Wahltag hat die Beteiligung etwa bei 59,5 Prozent gelegen. Mit ersten aussagekräftigen Auszählungsergebnissen wird bis zum späten Samstagnachmittag gerechnet – Hochrechnungen gibt es nicht.