Frankfurter Flughafen demnächst mit selbstfahrenden Shuttles ausgerüstet

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport und die Wiesbadener Versicherung R+V testen den Einsatz selbstfahrender Fahrzeuge unter realen Straßenbedingungen. Von kommender Woche an werden zwei Kleinbusse im Shuttle-Verkehr zwischen Terminal 1 und Terminal 2 unterwegs sein, wie die Unternehmen am Freitag in Frankfurt mitteilten.