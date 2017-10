Norwegisches Außenministerium zum ersten Mal von Frau geleitet

© Twitter Das norwegische Außenministerium wird zum ersten Mal von einer Frau geleitet

An der Spitze des norwegischen Außenministeriums steht erstmals eine Frau. Die konservative Regierungschefin Erna Solberg krempelte am Freitag ihr Kabinett um und vergab den Posten an die ebenfalls konservative Ine Eriksen Søreide. "Wir haben heute Geschichte geschrieben", sagte sie, nachdem König Harald die neuen Kabinettsmitglieder offiziell ernannt hatte.