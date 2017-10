Diebe sprengen Geldautomaten und verlieren 10.000 Euro auf der Flucht - Polizei sammelt Scheine ein

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Niedersachsen haben die Täter auf ihrer Flucht rund 10,000 Euro verloren. Polizisten und Feuerwehrleute sammelten in der Nacht zum Freitag die auf der Straße liegenden Geldscheine ein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Täter hatten Gas eingesetzt, um den Geldautomaten in einer Bankfiliale in Weener in Ostfriesland zu sprengen. Anschließend beluden sie einen dunkles Auto mit ihrer Beute.