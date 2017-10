Türkische Regierung protestiert gegen umstrittenen Zollhund-Einsatz am Wiener Flughafen [VIDEO]

Das türkische Außenministerium hat gegen den Einsatz von Zollhunden bei türkischen Fluggästen am Wiener Flughafen Schwechat protestiert. Das Ministerium reagierte damit auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren. Sie sollen einen österreichischen Zollmitarbeiter zeigen, der seinen Spürhund zu wartenden Passagieren führt und das Tier unter anderem in deren Schritt schnüffeln lässt. Die Fluggäste eines Turkish-Airlines-Fluges reagierten irritiert.