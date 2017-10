Gericht in Hamburg verurteilt Russen zu einem Jahr Bewährungsstrafe wegen G20-Unruhen

Quelle: Reuters Gericht in Hamburg verurteilt Russen zu einem Jahr Bewährungsstrafe wegen G20-Unruhen (Archivbild)

Ein russischer Staatsbürger hat in Deutschland eine Bewährungsstrafe von einem Jahr wegen der Beteiligung an den G20-Krawallen in Hamburg im Juli dieses Jahres erhalten. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS soll der Mann einem Polizisten schwere Körperverletzungen zugefügt haben. Das Urteil wurde von einem Hamburger Gericht am Donnerstag gefällt. Weitere Informationen lagen der Nachrichtenagentur nicht vor.