Riesenkrematorium für Thailands verstorbenen König ist vollendet

Quelle: Reuters Riesenkrematorium für Thailands verstorbenen König ist vollendet (Symbolbild)

Das riesige Krematorium für den vor einem Jahr gestorbenen thailändischen König Bhumibol Adulyadej ist vollendet. Sein Sohn und Nachfolger Maha Vajiralongkorn hisste in Bangkok einen fünf Meter hohen und 80 Kilogramm schweren goldenen Sonnenschirm. Damit schlossen die Vorbereitungen ab, um den Leichnam des langjährigen Königs vom kommenden Mittwoch an in einer fünftägigen Zeremonie öffentlich zu verbrennen.