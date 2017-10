Ausbruch von Marburg-Fieber in Uganda: Ein Todesopfer, zehn Menschen in Quarantäne

Im Osten Ugandas ist eine 50-jährige Frau an den Folgen des gefährlichen Marburg-Fiebers gestorben. Zehn Mitarbeiter des Krankenhauses in Kapchorwa nahe der kenianischen Grenze wurden unter Quarantäne gestellt. Gesundheitsministerin Jane Aceng erklärte am Donnerstag, dass verstorbene Frau zuvor ihren Bruder gepflegt hatte, der ähnliche Symptome aufgewiesen hatte und Ende September der Krankheit erlegen war.