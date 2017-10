Schottland nimmt weltweit erste schwimme Windkraftanlage in Betrieb

Der norwegische Energiekonzern Statoil und die arabische Firma Masdar haben am 18. Oktober die weltweit erste schwimmende Windkraftanlage "Hywind" in Betrieb genommen. Das umweltfreundliche Elektrizitätswerk befindet sich 25 Kilometer vor der Aberdeenshire-Küste in Schottland und versorgt rund 18.500 Einwohner der Stadt Peterhead mit Strom.