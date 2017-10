Smartphone-Spiel im Lichte des Parteitags in China: Xi Jinping schneller applaudieren und gewinnen

Ein chinesisches Internet-Unternehmen hat ein Spiel anlässlich des 19. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas entwickelt und den WeChat-Nutzern angeboten.

Beim Spiel handelt es sich um einen Applaus-Wettbewerb. Den Nutzern wird angeboten, sich Höhepunkte der Eröffnungsrede des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, anzusehen und dann während der 19 Sekunden langen Pause einen Beifall-Knopf so oft wie möglich zu drücken. Nach Angaben von Bloomberg soll das Spiel an einem Tag über 800 Millionen Beifallsklatscher gesammelt haben. Eine Person soll sogar den Applaus-Knopf 60 Mal pro Sekunde gedrückt haben, was ungefähr so schnell ist wie die Geschwindigkeit der Flügel eines Kolibris.

