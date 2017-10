Quebec beschließt Vollverschleierungsverbot ab 2018

Quelle: Reuters © Morteza Nikoubazl (Symbolbild)

In der kanadischen Provinz Quebec haben die Gesetzgeber eine Regelung beschlossen, die eine Gesichtsverschleierung im öffentlichen Sektor, und zwar in den Bereichen des Verkehrs, der Schulen und der Krankenhäuser, untersagt. Das Verbot, das nach jahrelangen Debatten verabschiedet wurde, sorgt für Empörung in der kanadischen muslimischen Gemeinschaft.