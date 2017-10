Rätsel für Archäologen: Millionen Jahre alte Zähne im Ur-Rhein entdeckt

© Twitter Rätsel für Archäologen: Millionen Jahre alte Zähne im Ur-Rhein entdeckt

Archäologen haben im Ur-Rhein in Rheinland-Pfalz rätselhafte Zähne von Menschenaffen gefunden. Die beiden 9,7 Millionen Jahre alten Backen- und Eckzähne glichen Zähnen von Menschenaffen, die vor 2,9 bis 4,4 Millionen Jahren in Afrika gelebt hätten, sagte Herbert Lutz, Leiter eines Forschungsprojekts im rheinhessischen Eppelsheim, bei der Vorstellung der Funde am Mittwoch in Mainz.