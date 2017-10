1,3 Millionen Ford-Wagen in Nordamerika zurückgerufen

Quelle: Reuters

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford beordert in Nordamerika rund 1,3 Millionen Fahrzeuge wegen Problemen mit den Fahrzeugtüren in die Werkstätten. Betroffen seien bestimmte Pick-up-Trucks der Typen F-150 und Super Duty der Modelljahre von 2015 bis 2017, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.