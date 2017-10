Studie zu Transfusionen: Blutspende von Frauen kann für Männer tödlich werden

Quelle: Sputnik Studie zu Transfusionen: Blutspende von Frauen kann für Männer tödlich werden (Symbolbild)

Laut einer niederländischen Wissenschaftsstudie kann eine Bluttransfusion für Männer lebensgefährlich werden, besonders wenn das Blut von einer Frau stammt, die wenigstens einmal in ihrem Leben schwanger war. In diesem Fall laufen die männlichen Blutempfänger die Gefahr, an einem akuten Atemnotsyndrom (ARDS) zu erkranken und daran zu sterben.