US-Tänzerin bricht Weltrekord in Stöckelschuhlauf: 42 Kilometer in 7,5 Stunden

Quelle: Reuters US-Tänzerin bricht Weltrekord in Stöckelschuhlauf: 42 Kilometer in 7,5 Stunden (Symbolbild)

Eine ehemalige Profitänzerin aus dem US-Bundesstaat Tennnessee hat einen neuen Weltrekord im Marathonlauf in Stöckelschuhen aufgestellt. Erene Ewell ist es gelungen, 42 Kilometer in 7,6 Zentimeter hohen Tanzschuhen in 7 Stunden 28 Minuten zu laufen. Mit diesem Ergebnis war sie zwei Minuten schneller, als die vorige Rekordinhaberin.