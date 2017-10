Portugals Innenministerin tritt nach verheerenden Waldbränden zurück

Quelle: Reuters Portugals Innenministerin tritt nach verheerenden Waldbränden zurück

Nach viel Kritik im Zusammenhang mit den neuen verheerenden Waldbränden in Portugal hat Innenministerin Constança Urbano de Sousa ihren Rücktritt eingereicht. Ministerpräsident António Costa akzeptierte den Rücktritt. Bei den Waldbränden am Wochenende und am Montag waren mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Besonders betroffen waren die Bezirke Coimbra und Castelo Branco im Zentrum des Landes sowie weiter nördlich der Bezirk Viseu.