© Channel4 Fühle mich entsetzlich schuldig": Britischer ex-Neonazi legt jüdische Herkunft offen und outet sich

Der Neonazi und Organisator der britischen rechtsextremen Partei British National Front in den 1980er Jahren, Kevin Wilshaw, hat seine jüdische Herkunft offengelegt und sich als schwul geoutet. Das erklärte er am Dienstag in einer Sendung des Fernsehsenders Channel 4. Außerdem nannte er den Rechtsextremismus "Müll".