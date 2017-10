Meteorit oder UFO? Russische Trägerrakete beunruhigt Internetnutzer in Dubai [VIDEO]

Ein leuchtendes Objekt ist am Montagabend am Himmel über Dubai bemerkt worden. Die Videoaufnahmen verbreiteten sich in sozialen Medien und wurden zum Thema von Diskussionen. Die meisten Internetnutzer vermuteten, dass es ein Meteorit oder ein abstürzendes Flugzeug sein könnte.