Unfallfahrer lässt Passagierin allein verbrennen und fährt mit Taxi vom Unglücksort weg [VIDEO]

© www.abc7ny.com Unfallfahrer in New York lässt Passagierin verbrennen und fährt mit Taxi vom Unfallort weg

In New York hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen eine Betonbarriere geprallt. Danach brach das Auto in Flammen aus. Der Mann stieg aus dem brennenden Fahrzeug aus, nahm ein vorbeifahrendes Taxi und verließ den Unfallort. Dabei ließ er seine Passagierin im brennenden Wagen sitzen, die nicht selbstständig daraus entkommen konnte.