40 Jahre Doppelleben zu Ende: US-Polizei fasst fahnenflüchtigen Piloten

Die US-Polizei hat am vergangenen Donnerstag einen desertierten Piloten der US-Luftstreitkräfte gefasst. Die Geschichte des fahnenflüchtigen Jeffrey Michels kam an diesem Mittwoch an die Öffentlichkeit. Es stellte sich heraus, dass der nun 64-jährige Familienvater 40 Jahre lang ein Doppelleben führte, nachdem er am 6. Juli 1977 mitten im Dienst aus der Minot Air Force Base plötzlich verschwunden war.